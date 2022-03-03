دومة: 40 نائبا هم صوت المعارضة خرجوا ببيان ضد التصويت ووجودهم من عدمه لا يؤثر على نصاب الثقة للحكومة

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن حكومة الاستقرار نالت الثقة من 101 نائبا حضر منهم للقاعة 93، وصوّت إلكترونيا 8 نواب.

وأوضح دومة في تغريدة عبر “تويتر”، أن نائبا واحدا رفض التصويت وامتنع آخر، متابعا: “في كل برلمانات العالم هنالك معارضة”، لافتا إلى أن حوالي 40 نائبا هم صوت المعارضة خرجوا ببيان ضد التصويت.

وأضاف: “لهم كل الاحترام ولكن وجودهم من عدمه لا يؤثر على نصاب الثقة للحكومة، وهم أنفسهم من كانوا ضد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية”، مردفا: “الخلاصة هذا هو العمل الديمقراطي بين مؤيد ومعارض”.