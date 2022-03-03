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دومة: 40 نائبا هم صوت المعارضة خرجوا ببيان ضد التصويت ووجودهم من عدمه لا يؤثر على نصاب الثقة للحكومة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن حكومة الاستقرار نالت الثقة من 101 نائبا حضر منهم للقاعة 93، وصوّت إلكترونيا 8 نواب.

وأوضح دومة في تغريدة عبر “تويتر”، أن نائبا واحدا رفض التصويت وامتنع آخر، متابعا: “في كل برلمانات العالم هنالك معارضة”، لافتا إلى أن حوالي 40 نائبا هم صوت المعارضة خرجوا ببيان ضد التصويت.

وأضاف: “لهم كل الاحترام ولكن وجودهم من عدمه لا يؤثر على نصاب الثقة للحكومة، وهم أنفسهم من كانوا ضد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية”، مردفا: “الخلاصة هذا هو العمل الديمقراطي بين مؤيد ومعارض”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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