أبوصلاح شلبي: حكومة الاستقرار ستمارس سلطتها من طرابلس خلال أيام

رفض عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التي اتهم خلالها البرلمان بتمرير أصوات بعض البرلمانيين لتمرير الثقة لحكومة الاستقرار.

وقال شلبي في تصريحات لـ”الساعة 24″ إن مجلس النواب منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا بـ 92 صوتا صحيحا، لافتا إلى أن المعترضين عددهم 30 نائبا عبروا عن موقفهم من منح الثقة في بيان اليوم الأربعاء، وبعضم لم يحضر الجلسة.

وأوضح النائب الناصاب المطلوب لمنح الثقة للحكومة 87 صوتا صحيحا فقط، نافيا أي تزوير في أصوات النواب خلال جلسة منح الثقة.

وتوقع شلبي أن تتمكن حكومة الاستقرار من ممارسة سلطتها من طرابلس خلال الأيام المقبلة، مرجحا في هذا الصدد أن يُسلّم الدبيبة السلطة أو تُتسَلَّم منه، تحت ضغط بعض القوى الأمنية التي ستثبت ولاءها للحكومة الجديدة.

وأشار النائب إلى أن الموقف الدولي معترف بحكومة الاستقرار، مُبرهنا على ذلك ببيان الأمم المتحدة وروسيا، لافتا إلى أن العالم مشغول حاليا بالحرب في أوكرانيا والأحداث الجارية في أوروبا، إلا أن ذلك لن يمنع من توالي البيانات الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ستؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان غدًا الخميس.

وفي المقابل، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، موقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا بالمزورة، وقال الدبيبة إن «أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا المشاركة في جلسة أمس وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات».