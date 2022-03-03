بعيو لـ«باشاغا»: أنت رئيس الحكومة الشرعي ولا تتلهف على اعترافات ستأتي

أعلن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة، دعمه لرئيس حكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا، مؤكدا أنه هو الرئيس الشرعي للحكومة الليبية.

وقال «بعيو»، في منشور له عبر فيسبوك، «يا سيد فتحي باشاغا أنت رئيس شرعي للحكومة الليبية وحكومتك نتاج إرادة ليبية حرة لن يتقبلها المتدخلون بسهولة لكنهم سيقبلونها عندما تباشر مهامها وتصبح أمراً واقعاً».

ووجه رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة حديثه لرئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلف، قائلا: «لا تتلهف على اعترافاتهم التي سوف تأتي وإن تأخرت».