ليبيا الان

بعيو لـ«باشاغا»: أنت رئيس الحكومة الشرعي ولا تتلهف على اعترافات ستأتي

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة، دعمه لرئيس حكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا، مؤكدا أنه هو الرئيس الشرعي للحكومة الليبية.

وقال «بعيو»، في منشور له عبر فيسبوك، «يا سيد فتحي باشاغا أنت رئيس شرعي للحكومة الليبية وحكومتك نتاج إرادة ليبية حرة لن يتقبلها المتدخلون بسهولة لكنهم سيقبلونها عندما تباشر مهامها وتصبح أمراً واقعاً».

ووجه رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة حديثه لرئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلف، قائلا: «لا تتلهف على اعترافاتهم التي سوف تأتي وإن تأخرت».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك