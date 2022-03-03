العريبي: منح الثقة لحكومة الاستقرار جرى على الشاشات دون تزوير

رفض عضو مجلس النواب عيسى العريبي تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التي اتهم خلالها البرلمان بتزوير أصوات بعض البرلمانيين لتمرير الثقة لحكومة الاستقرار.

وقال العريبي في تصريحات لـ”الساعة 24″ إن جلسة منح الثقة لحكومة الاستقرار كانت منقولة لليبيين عبر الشاشات على الهواء مباشرة، وحضرها 101 نائب وصوت عليها 92 نائبا.

ونفى العريبي التصريحات التي أدلى بها الدبيبة، بشأن تزوير الأصوات خلال جلسة منح الثقة لحكومة الاستقرار، واتهمه بمحاولة التشبث بالسلطة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ستؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان غدًا الخميس.

وفي المقابل، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، موقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا بالمزورة، وقال الدبيبة إن «أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا المشاركة في جلسة أمس وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات».