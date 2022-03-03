الجديد: «خشمي فوق كل اعتبار» ولم أطلب مناصب من الدبيبة ولا غيره

قال مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، أنه التقى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لكنه لم يطلب منه أي مطالب شخصية بل كانت مطالبه من أجل المصلحة العامة، مشيرا إلى أنه صاحب اعتماد فكرة جدول مرتبات موحد الذي أحيل إلى البرلمان لاعتماده وتطبيقه في الفترة القادمة.

وأضاف «الجديد»، منشور له عبر فيسبوك «لما التقيت في الفترة الماضية بالدبيبة كانت فرصة لأطلب منه ما أريد، وقد شجعني على ذلك معاملته لي بكل احترام اشكره عليه، وفعلا استغليت الفرصة ولم أتردد في طلب شيئين».

وتابع «الأول جدول مرتبات موحد وقد تحقق ذلك وأحيل إلى البرلمان ومن المتوقع اعتماده وتطبيقه في الفترة القادمة، أما الطلب الثاني فهو أيضا للمصلحة العامة ولكن أتحفظ على ذكره احتراما له لأنه لم ينفذ ولا أدري الأسباب ربما عدم اقتناع أو عدم مقدرة على تنفيذه».

واختتم بقوله: «ما طلبت ولا حنطلب شي لنفسي لا من الدبيبة ولا من غيره ولن أقف على أبوابهم لأستجدي الأموال أو المناصب، فخشمي فوق كل اعتبار، هذا الكلام إجابة للي شاغلهم موضوع غير شن محصل من الدبيبة زعمك».