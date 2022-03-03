غوتيريش: قلقون من تقارير عن جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن أنطونيو غوتيريش يواصل متابعته عن كثب للتطورات في ليبيا، بما في ذلك جلسة مجلس النواب والتي عقدت تصويتًا بالثقة على تشكيل حكومة جديدة.

وقال دوجاريك في بيان إن الأمين العام أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن التصويت في مجلس النواب لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة.

وجدد الأمين العام التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020.

وأكد غوتيريش على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للانتخاب، قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم.

وذكر البيان أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة في أقرب وقت ممكن ، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن تؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

ودعا الأمين العام جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.