دومة: منح الثقة لحكومة الاستقرار تم بطريقة ديمقراطية

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن حكومة الاستقرار نالت الثقة من 101 نائبا حضر منهم للقاعة 93، وصوّت إلكترونيا 8 نواب.

وأوضح دومة في تغريدة عبر “تويتر”، أن نائبا واحدا رفض التصويت وامتنع آخر، متابعا: “في كل برلمانات العالم هنالك معارضة”، لافتا إلى أن حوالي 40 نائبا هم صوت المعارضة خرجوا ببيان ضد التصويت.

وأضاف: “لهم كل الاحترام ولكن وجودهم من عدمه لا يؤثر على نصاب الثقة للحكومة، وهم أنفسهم من كانوا ضد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية”،مردفا: “الخلاصة هذا هو العمل الديمقراطي بين مؤيد ومعارض”.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، جدد أمس الأربعاء، موقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا بالمزورة، وقال الدبيبة إن «أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا المشاركة في جلسة أمس وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات».