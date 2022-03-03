بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 03 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 03 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء ربيعية نهارًا على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب, بينما تتكاثر السحب هذه الليلة على بعض مناطق الدواخل والمنطقة الممتدة من مصراته إلى سرت.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12 – 18) مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة وتقل سرعتها من مساء اليوم, تتحول هذه الليلة ويوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13 – 18) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد على جميع المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مثل الحمادة- غدامس والجفرة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد, بينما يكون الارتفاع من هذا اليوم على غات حيث تصل إلى (30) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 24) مْ وتسجل ارتفاع من يوم الغد فتكون ما بين (30 – 34) مْ يوم السبت.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:31).