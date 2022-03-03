دوجاريك: تصويت النواب لم يرتقي إلى المعايير المتوقعة للشفافية

أكد بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل متابعته تطورات الأحداث في ليبيا بشكل مستمر، بما في ذلك جلسة مجلس النواب التي عقدت في 1 مارس للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة.

واوضح البيان الذي تم تداوله اليوم الخميس أن الأمين العام أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت يوم الثلاثاء في مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، مع حدوث أعمال تهديد قبل الجلسة.

في حين جدد الأمين العام بحسب دوجاريك تأكيده على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار. الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

كما أكد غوتيريش على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي. تسجلوا للانتخاب لاختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية. وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم.

وفي سياق متصل أوضح دوجاريك إستعداد المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. وعزمها على دعوة لجنة مشتركة. من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن. للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي. من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

وجدد دوجاريك دعوة الأمين العام كافة الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات. من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.