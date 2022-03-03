نقيب المحامين: حالة العلاقي حرجة والحكومة أغلقت أمامنا المجال الجوي

استنكر نقيب المحاميين عبد الرؤوف قنبيج، قرار غلق المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا، بسبب منعهم من نقل وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، إلى الأردن لإجراء عملية قلب مفتوح، محملًا المسؤولية الكاملة لكل من له علاقة بهذا الأمر.

وقال «قنبيج»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك؛ “الان ونحن في طريقنا للمطار في سيارة الإسعاف لنقل الاستاذ محمد العلاقي للعلاج على متن الإسعاف الطائر بعد انتظار موافقة جمهورية مصر لمدة ثلاثة أيام فوجئنا بأن المجال الجوي مغلق بأمر الحكومة”.

وتابع؛ “ما دخل طائرة الإسعاف والمرضى بهذا القفل والصراع الحالة الصحية حرجة”، معقبًا؛ “نحمل المسؤولية الكاملة لكل من له علاقة بهذا الأمر غير الإنساني”.

ومن جانبه كان قد نشر محمد العلاقي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: “كنت في طريقي إلى مطار معيتيقه للسفر إلى الأردن لغرض إجراء جراحة مستعجلة على القلب و فوجئت بمنع الطيران المدني بحجة منع وزراء حكومة باشاغا من السفر إلى طبرق بعد انتظار الإذن لمدة ثلاثة أيام لعبور الأجواء المصرية”.

وتساءل؛ “هل رأيتم رعونة سياسية من الحكومة مثل هذه الرعونة؟”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أعطى تعليماته لوزير المواصلات بإقفال المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا، لمنع وزراء باشاغا من الذهاب لطبرق.