أحوال الطقس اليوم: أجواء ربيعية في معظم مناطق البلاد

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء ربيعية نهارًا معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الخميس، تراوح درجات الحرارة الجوية في جميع المناطق بين 11 و34 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، بينما تتكاثر السحب الليلة على بعض مناطق الدواخل والمنطقة من مصراتة إلى سرت، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، تقل سرعتها مساء اليوم، تتحول الليلة وغدًا إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا على جميع المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مثل الحمادة وغدامس والجفرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا، بينما يكون الارتفاع من اليوم على غات، حيث تصل إلى 30 درجة مئوية.