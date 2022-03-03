الدبيبة: مجلس النواب اعتادت نهج التزوير ومارسته أمام الشعب

أخبارليبيا24_متابعات – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمتة وجهها أمس الأربعاء ردا على تصويت مجلس النواب على نيل حكومة باشاغا الثقة أن رئاسة مجلس النواب اعتادت نهج التزوير، ومارسته أمام الشعب الليبي لمّا لم تجد العدد الكافي لتمرير مشروع التمديد.

واوضح الدبيبة أنه أزيحت أمس آخر وأصعب عقبة في طريق الوصول الانتخابات في يونيو المقبل.

وتابع ” أحيي أغلبية النواب الذين رفضوا المشاركة في جلسة الثلاثاء، وانحازوا لمناطقهم، وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات “.

في حين نوه إلى أن الفوضى بمجلس النواب ممنهجة بإغلاق الدائرة الدستورية التي تتولى إيقاف المخالفات والتزوير.

وأشار إلى أن بعض النواب لم يحضروا الجلسة وحسبوا في العدّ خلال الجلسة وأن ما سموه حكومة لن تعمل يوما في الواقع ولن يكون لها مكان وأنهم سلموا مفاصل الدولة لطرف تلطخت يداه في الدماء.

وفي سياق متصل أعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك في بيان بعد منح مجلس النواب، الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت الحكومة، إنها “وفي ظل هدا العبث، ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية”.

وأضافت، أنها “ستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون. وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين”.

وتابعت، إن “هذا النهج الذي ستتبعه، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءا من مسرحية عنوانها التزوير والخيانة”.

في حين أكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية ستواصل عملها حتى تنفيذ الانتخابات في يونيو المقبل والتسليم لسلطة منتخبة

وفي ختام كلمته خاطب الدبيبة أهل برقة الداعمين للانتخابات مؤكدا أن صوتهم مسموع، وأن آخر عقبة أمام الانتخابات قد زالت.