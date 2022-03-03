الارصاد: طقس ربيعي.. ومنخفض جوي السبت مصحوب بالامطار على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 03/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس ربيعي على معظم مناطق ليبيا حيث تميل درجات الحرارة للأعتدال أثناء فترة منتصف النهار وتكون منخفضة في الليل والصباح الباكر وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على مناطق الجنوب حيث تصل إلى (30) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تكون الأجواء مشمسة بمشيئة الله في أغلب الأوقات في حين تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر وبعض المناطق الغربية خاصة الدواخل.

ومن المتوقع وفقا للتقرير وصول منخفض جوي يوم السبت بمشيئة الله على المناطق الغربية مصحوب برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع احتمال سقوط أمطار وتمتد إلى مناطق الشمال الشرقي يوم الأحد. والله اعلم.