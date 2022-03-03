806 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 806 إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأربعاء، و126 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 2334 مصابًا، وتُوفي ثمانية آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 24% من إجمالي 3370 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 2564 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 496 ألفًا و778 حالة، منها 19 ألفًا و292 حالة نشطة، بينما تعافى 471 ألفًا و202 حالة، وسُجلت 6284 حالة وفاة بالمرض في البلاد.