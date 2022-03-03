معلقًا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمين: المهزلة العبثية التي تكرس المراحل الانتقالية اللانهائية لن تمر

ليبيا – وصف القيادي في مدينة مصراته الموالي لتركيا الحبيب الأمين حكومة فتحي باشاآغا بـ”حكومة المرابيع”، متهمًا خليفة حفتر وباشاآغا وما وصفه بـ”برلمان عقيلة” أي مجلس النواب بالتزوير والزيف الذي لا يمثل إلا عبثه.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لا يمثلني وجوده ولا قراره. هكذا أفهم فبراير وهكذا أرفض البلطجة والعبث السافر والتزوير الفاجر. والخزي والعار على باعة الذمم ومأجوري اللسان ومرتزقة الواقف وابواق وصبيان التطبيل.

واعتبر أن هذه المهزلة العبثية التي تعطل الديمقراطية والانتخابات وتكرس المراحل الانتقالية اللانهائية لن تمر، وهذا يمنح المشروعية والحق لكل ليبي حر لرفضها بكل الطرق المشروعة.

وتابع: “فمن فصل حكومة ليرتديها في رجمته، أما ليبيا الحرة فلها أحرار سيدافعون وسيتصدون لجنرال انقلابي وحكومته المزورة”.