المالية تؤكد تسليمها أذونات صرف مرتبات فبراير – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أنها سلمت. اليوم الخميس أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر فبراير لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .

وفي سياق متصل أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، شروعها في توزيع مرتبات شهر يناير لجميع القطاعات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في منتصف فبراير الجاري تسليمها أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر يناير الجاري، إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأعلنت الوزارة آنذاك أنها سلَّمت أذونات الصرف الخاصة بشهر ديسمبر لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة. إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف لاستكمال إجراءات الصرف.

وفي سياق ليس ببعيد وقع وزير المالية خالد المبروك مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. لتأسيس تعاون مستقبلي.

وتشمل مذكرة التفاهم بين الوزارة والبنك الإسلامي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في ليبيا.

في حين نصت المذكرة على إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي بشراكة القطاعين العام والخاص.

في حين شملت مذكرة التفاهم تطوير كفاءات هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. والزيادة من قدرات الإدارات والمؤسسات الليبية ونقل الخبرات.

ونصت المذكرة على دعم الخطط الصحية المختلفة وأهمها الحد من جائحة كورونا. ودعم وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسينها.

في حين أكدت المذكرة على دعم مبادرات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وريادة الأعمال. وتطوير قطاع المالية والصيرفة الإسلامية ودعم البنية التحتية للتجارة.