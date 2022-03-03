أنباء عن احتجاز قوة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة لوزيرين من حكومة باشاغا

قال مصدران مقربان من رئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشاغا إن قوة مسلحة لها صلة برئيس الوزراء الحالي احتجزت وزيرين من الحكومة المنافسة كان من المقرر أن يؤديا اليمين اليوم الخميس.

وقال باشاغا في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأربعاء) إن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس أغلق أيضاً المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين.

وكان مجلس النواب الليبي قد منح، في وقت سابق، حكومة «الاستقرار» التي شكلها باشاغا، الثقة، كاشفاً قبل انعقاد جلسة التصويت، عن تلقي كثير من أعضائه «تهديدات بالقتل».

وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أمس، إن الحكومة نالت الثقة بـأغلبية 92 صوتاً، من أصل 101 نائب، حضروا الجلسة.