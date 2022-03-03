إدريس عمران: ستجدون النصاب في جلسة أداء الحكومة لليمين قانونياً أيضاً

أكد عضو مجلس النواب، إدريس عمران، أنه ليس لديه أي اعتراض على وزراء في حكومة باشاغا، مشيرا إلى أن المعترضين على الجلسة هم من لم يحضروا.

وقال عمران، في تصريحات صحفية: “لا نريد أن نتحدث كثيرًا عن دواعي تشكيل هذه الحكومة الجديدة بديلاً عن حكومة الوحدة، التي أعطيت الثقة في سرت إلا أنها لم تستطع بسط أعمالها على كافة أرجاء البلاد، فحكومة الدبيبة لا تمثل الوحدة الوطنية ولم تستطيع دخول مدن بعض الأقاليم”.

وأضاف “البرلمان أعلن أن حكومة الوحدة منتهية الصلاحية في 24 ديسمبر، والبرلمان سعى لإيجاد حكومة بديلة بسبب فشل حكومة الدبيبة في تأمين الانتخابات في 24 ديسمبر، والبرلمان أراد تعيين حكومة جديدة قوية تستطيع ضبط أرضية يمكنها تنظيم الانتخابات، فحكومة الدبيبة لم تتمكن من توصيل الخدمات لكل المدن والأقاليم الليبية”.

وتابع “نفس اللغط الحادث مع منح الثقة لحكومة باشاغا حدث عند التصويت على سحب الثقة من حكومة الوحدة، ولم يدخل النواب إلى قاعة الجلسة يوم الثلاثاء حتى تم الانتهاء من الإعدادات لجلسة صحيحة وبدأ التصويت حينها، وكل من كان حاضرًا للجلسة لم يطعن منهم أحد في سلامة الإجراءات، لكن من غابوا عن الجلسة هم من طعنوا في منح الثقة لباشاغا”.

واستطرد “النصاب الخاص بالجلسة كان قانونيا وفي جلسة حلف اليمين ستجدون النصاب قانونيا أيضا، ومن لم يمنحوا الثقة للحكومة معترضين فليحضروا ويسجلوا اعتراضهم ويصبحوا الثلث المعطل”.