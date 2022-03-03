«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.5 متر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 2.5 متر الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر سيكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب إلى صافية.

– الرياح جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية شرقية ثم جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر.

– البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.

– درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.