الدباشي يهنئ الليبيين بتشكيل أول حكومة بتوافق وطني

ليبيا – هنأ مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي فتحي باشاآغا وأعضاء حكومته على نيلهم ثقة مجلس النواب.

الدباشي هنأ أيضًا في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كل الليبيين والليبيات بتشكيل أول حكومة بتوافق وطني بعيدًا عن تدخل الأمم المتحدة والقوى الأجنبية.

وأردف: “أدعو الله أن تكون هذه الحكومة في مستوى الآمال المعقودة عليها وتوفق في جمع شمل الليبيين وتحسين ظروف حياتهم واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والوصول بالليبيين إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن”.

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