إغلاق المجال الجوي الليبي.. وتعطل الرحلات يربك المسافرين

أغلقت سلطات الطيران المدني المجال الجوي لليبيا، فيما تحدث شهود عيان من داخل معيتيقة عن أن المطار يشهد ازدحامًا شديدًا؛ بسبب توقف حركة الطيران.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد اتهم حكومة الوحدة الوطنية بإغلاق المجال الجوي، ضمن بلاغ قدمه للنائب العام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء ذلك.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعتزام وزراء الحكومة الجديدة التوجه إلى مدينة طبرق من طرابلس؛ لأداء اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في جلسته المقرر انعقادها اليوم الخميس.

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