“ستيفاني”: سأخاطب مجلسي النواب والدولة بشأن وضع أساس دستوري للانتقال إلى الانتخابات

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أنها تدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي.

وقالت «ستيفاني»، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، “أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي”، مردفة “سوف أرسل اليوم خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات التي اقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وأوضحت في تغريدة أخرى؛ أنها تجدد “التأكيد على الأهمية الأساسية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف”.

وفي سياق متصل، كان قد أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن أنطونيو غوتيريش يواصل متابعته عن كثب للتطورات في ليبيا، بما في ذلك جلسة مجلس النواب والتي عقدت تصويتًا بالثقة على تشكيل حكومة جديدة.

وقال دوجاريك في بيان، صدر أمس الأربعاء، إن الأمين العام أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن التصويت في مجلس النواب لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة.

وجدد الأمين العام التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020.

وأكد غوتيريش على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للانتخاب، قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم.

وذكر البيان أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة في أقرب وقت ممكن ، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن تؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

ودعا الأمين العام جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.