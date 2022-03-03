وليامز: سأخاطب مجلسي النواب والدولة بشأن وضع أساس دستوري للانتقال إلى الانتخابات

قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أنها تدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي.

وأضافت وليامز في تغريدة لها على تويتر، ” أنها سوف ترسل اليوم خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات التي اقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وأوضحت في تغريدة أخرى، أنها تجدد “التأكيد على الأهمية الأساسية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف”.