الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية للامتناع عن أي أعمال تقوض الاستقرار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا، معبرًا عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد أن التصويت بمنح الثقة للحكومة الليبية لم يرقَ إلى مستوى معايير الشفافية، إضافة إلى ما أشيع عن أعمال ترهيب قبل بدء الجلسة.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان له، إلى أن غوتيريش جدد تأكيده على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، والذي جاء عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف في البلاد خلال شهر أكتوبر من العام 2020.

وشدد غوتيريش على ضرورة تلبية رغبة أكثر من 2,8 مليون مواطن للتصويت في انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس دستوري وقانوني.

وكشف دوجاريك عن اعتزام المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ، ستيفاني ويليامز، دعوة لجنة مشتركة من مجلسيْ النواب والأعلى للدولة في أقرب وقت؛ من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

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