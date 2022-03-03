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الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية للامتناع عن أي أعمال تقوض الاستقرار

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا، معبرًا عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد أن التصويت بمنح الثقة للحكومة الليبية لم يرقَ إلى مستوى معايير الشفافية، إضافة إلى ما أشيع عن أعمال ترهيب قبل بدء الجلسة.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان له، إلى أن غوتيريش جدد تأكيده على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، والذي جاء عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف في البلاد خلال شهر أكتوبر من العام 2020.

وشدد غوتيريش على ضرورة تلبية رغبة أكثر من 2,8 مليون مواطن للتصويت في انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس دستوري وقانوني.

وكشف دوجاريك عن اعتزام المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ، ستيفاني ويليامز، دعوة لجنة مشتركة من مجلسيْ النواب والأعلى للدولة في أقرب وقت؛ من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

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قناة 218 الليبية

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