عيسى: تم إجلاء الليبيين العالقين من مدينة دينيبرو الأوكرانية المحاصرة

أعلن القائم بأعمال السفارة الليبية في أوكرانيا عادل عيسى، إجلاء العائلات والطلبة العالقين بالكامل من مدينة دينيبرو المحاصرة.

وقال عيسى، معلقًا على مقطع فيديو نشره على “فيسبوك” يرصد إجلاء العائلات والطلاب، تم بفضل الله تعالى صباح هذا اليوم الموافق 3/3/2022، إجلاء العائلات والطلاب العالقين بالكامل من مدينة دينيبرو المحاصرة”.

وأكد أنهم “في طريقهم إلى المعابر الحدودية ومن ثم إلى أرض الوطن، كما أن العمل جار لإخراج أبنائنا من مدينتي تسومي و كيرواغراد الواقعتين تحت القصف، وبعض المدن الأخرى”.