الخارجية تعلن تسهيل عودة 500 ليبي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، أن موظفي السفارات قاموا بتسهيل إجراءات عبور حوالي (500) ليبياً وعائلاتهم من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، لافتة إلى أنه تم الاطمئنان على سلامتهم للعودة بهم إلى أرض الوطن.

ونوهت الوزارة بأن عدد ما يقارب (مئة) شخص من الليبيين المتواجدين في جمهورية سلوفاكيا أكدوا على رغبتهم في العودة إلى ليبيا، مشيرة إلى أن عدداً أخر قد غادر فنادق الإقامة دون أية معلومة، وفي هذا الصدد أعلنت الوزارة إخلاء كامل مسؤوليتها عن من يُعرض نفسه وعائلته للخطر والملاحقة القانونية، ويصمم علي البقاء في مناطق النزاع، رغم توفير كل سبل العودة للوطن بسلام.

وكررت الوزارة نداءها لجميع الليبيين الموجودين في جمهورية أوكرانيا بمغادرتها، بالتواصل مع السفارة في أوكرانيا من أجل تسهيل عملية خروجهم إلى المعابر الحدودية الآمنة وذلك حفاظاً على سلامتهم وعلى أرواحهم.