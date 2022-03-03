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وليامز تدعو للامتناع عن أعمال التصعيد والعنف في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، إلى المحافظة على الأمن والاستقرار والوحدة في ليبيا.

وطالبت وليامز، بالامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف.

يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه أنباء عن قيام قوة مسلحة لها صلة برئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، باحتجاز وزيرين من الحكومة الجديدة، كان من المقرر أن يؤديا اليمين، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وقالت وليامز، “أجدد التأكيد على الأهمية الأساسية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف”.

وتابعت، “أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي”.

ولفتت وليامز، إلى أنها سوف ترسل اليوم “خطابًا إلى مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص المشاورات التي اقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.”


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صحيفة العنوان الليبية

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