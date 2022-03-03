وزراء الحكومة الجديدة الحاضرين لمجلس النواب سيؤدون القسم في حال تعذر وصول بقيتهم

أخبار ليبيا24

أكد النائب بمجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن جلسة أداء اليمين القانونية لوزراء الحكومة الجديدة ستعقد مساء هذا اليوم.

ولفت العرفي إلى أن الجلسة ستكون منقولة على الهواء عبر القنوات ووسائل الإعلام.

وقال، العرفي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، “إن هناك أخبارا متداولة عن منع طائرة الوزراء بحكومة الاستقرار عن التحليق من طرابلس إلى طبرق”. وأضاف، “في حال صحة هذه الأخبار سيتم إبلاغ النائب العام بالخصوص”.

وقال النائب، “إن هذا التصرف يُصنف تحت بند الإرهاب ولدينا قانون. ويجب الحفاظ على سلامتهم وسلامة أهلهم”.

وذكر العرفي، أن الوزراء الحاضرين سيؤدون القسم في حال تعذر وصول بعض الوزراء.