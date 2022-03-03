ليبيا تجلي 500 شخص من أوكرانيا… ومواطنون يتخلفون

أهابت السفارة الليبية لدى أوكرانيا بجميع جاليتها في العاصمة كييف وضواحيها، سرعة التوجه إلى مقرها، استعداداً لمغادرتهم إلى أرض الوطن، عبر المنفذ الحدودي مع جمهورية سلوفاكيا، في وقت سهّلت إجلاء 500 مواطن إلى سلوفاكيا.

ووجه السفير الليبي عادل عيسى، اليوم، نداءً عاجلاً، وقال إنه «الأخير» إلى المواطنين المقيمين والطلاب هناك، طالبهم فيه بسرعة توجههم إلى مقر السفارة، استعداداً للمغادرة، نظراً «لتسارع الأحداث، ولضيق الوقت، في ظل ازدياد وتيرة الحرب بأوكرانيا».

ونوه عيسى بأن «رئيس البعثة وباقي الدبلوماسيين الموجودين راهناً مع الفريق المشكل من أبناء الجالية للمساعدة سيغادرون مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لتدهور الأوضاع الأمنية بشكل متسارع».

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم، أن السفارة سهّلت إجراءات عبور نحو 500 ليبي وعائلاتهم في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، بعدما تم تأمينهم، وتوفير أشكال الدعم والمساعدة والخدمات الضرورية اللازمة لهم، لكنها نوهت بأن «مائة ليبي فقط أكدوا رغبتهم في العودة إلى ليبيا».

وأفادت بأن باقي الليبيين «غادروا فنادق الإقامة دون أي معلومة»، وأخلت الوزارة «مسؤوليتها عن من يُعرض نفسه وعائلته للخطر والملاحقة القانونية، ويصمم على البقاء في مناطق النزاع، رغم توفير كل سبل العودة للوطن بسلام».

وكررت وزارة الخارجية مناشدتها لجميع الليبيين الموجودين في أوكرانيا، مغادرتها فوراً، متابعة: «يُرجى التواصل مع سفارتنا هناك لتسهيل عملية خروجكم إلى المعابر الحدودية الآمنة حفاظاً على سلامتكم».

وأعلن عيسى، اليوم، إجلاء جميع العائلات والطلاب العالقين من مدينة دينيبرو المحاصرة، وقال: «هم في طريقهم الآن إلى المعابر الحدودية؛ ومن ثم إلى أرض الوطن، كما أن العمل جارٍ لإخراج أبنائنا من مدينتي تسومي وكيرواغراد الواقعتين تحت القصف، وبعض المدن الأخرى».

والتقت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، التي زارت سلوفاكيا لمتابعة عملية الإجلاء، أفراد الجالية المُرحلين من أوكرانيا إلى هناك.

وقالت الوزارة، اليوم، إن المنقوش استمعت إلى أفراد الجالية «وما عانوه في أثناء وجودهم في أماكن القصف العسكري»، و«طمأنتهم بأن السفارة تسعى لإجلائهم إلى ليبيا سريعاً حفاظاً على سلامتهم ووضعهم القانوني».

ونوهت المنقوش بأنها «تتابع أوضاع الجالية الليبية وعمليات إجلائهم وترحيلهم، وأن هذا الأمر لا يتهاون فيه ولا ينبغي التقصير فيه»، مثمنة جهود سفارتها في أوكرانيا.