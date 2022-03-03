حالة إرباك بمطار معيتيقة بسبب تعطل الرحلات الفجائي

العنوان-طرابلس

تفاجأ المسافرون عبر مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، من توقف الرحلات الجوية ما أثار حالة من الارتباك بسبب تعطل سفرهم.

وأكد مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، في تصريحات، إن منظومة المطار متوقفة عن العمل ولا إمكانية لإقلاع أو استقبال أي رحلات.

ولم يقدم الطبيب أي تفاصيل حول توقف منظومة المطار الدولي.

وأعرب عدد من المسافرين، على منصات التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم الشديد بسبب تعطل رحلاتهم.

وأتى توقف الرحلات بالتزامن مع اعتزام وزراء بالحكومة الجديدة السفر إلى طبرق من طرابلس؛ لأداء اليمين القانونية، أمام مجلس النواب.

وكتب، وزير العدل الأسبق محمد العلاقي، “كنت في طريقي إلى مطار معيتيقة للسفر إلى الأردن لغرض اجراء جراحة مستعجلة على القلب، وفوجئت بمنع الطيران المدني بحجة منع وزراء حكومة باشاغا من السفر إلى طبرق بعد انتظار الإذن لمدة ثلاثة أيام لعبور الأجواء المصرية”.

وتساءل العلاقي، “هل رأيتم رعونة سياسية من الحكومة كمثل هذه الرعونة؟