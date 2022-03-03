الباروني: أتوقع أن يبدأ باشاغا عمله من سرت مؤقتًا

استبعد المحلل السياسي سلطان الباروني فكرة نشوب نزاع مسلح بين رئيس حكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، متوقعًا بأن يتنحى الدبيبة جانبًا من أمام الحكومة، خاصّة أن باشاغا راعى التقسيم الجغرافي لاختيار حكومته.

الباروني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” توقع أن يبدأ باشاغا عمله من سرت مؤقتًا حتى تهدئة الأوضاع وخروج الدبيبة من طرابلس، مشيرًا إلى أنّه دستوريًّا باشاغا الآن هو رئيس الحكومة والمسؤول أمام المجلس عن مصالح البلاد.

وبين أن باشاغا استطاع فعلًا ما لم يستطِع الدبيبة فعله، فيكفي أنه استطاع تسمية وزير الدفاع الجديد، وتوقّع أيضًا إنجاز ملف المناصب السيادية وتمهيد الطريق للانتخابات وإخراج المرتزقة.

وأشار إلى أن المهمة لن تكون سهلة، خاصّةً في ظل التحديات الكثيرة التي تمر بها البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا أيضًا إلى أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستُلقي هي الأخرى بظلالها على ليبيا، وأن الحكومة يجب أن تبدأ بوضع خطة عمل لمواجهة الأزمات الناتجة عن ذلك.