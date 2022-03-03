الصفراني: لا أتوقع حصول جلسة مجلس الدولة اليوم على النصاب

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالسلام الصفراني أنه لا يتوقع حصول النصاب في جلسة اليوم الخميس في مجلس الدولة الاستشاري.

وقال «الصفراني»، في تصريح للرائد؛ “لا أتوقع حصول النصاب في جلسة اليوم للمجلس الأعلى للدولة اليوم” مردفًا أن “الجلسة جاءت بلا عنوان، ولا حتى جدول أعمال”.

وتابع؛ أن “الدعوة للجلسة هي ردة فعل على منح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا”.

وأشار إلى أن ” منح الثقة هو اختصاص مجلس النواب حسب الاتفاق السياسي، ولا علاقة لمجلس الدولة بمسألة منح الثقة”.

وختم موضحًا أن “جلسة مجلس الدولة هي ردة فعل على منح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا ولا أتوقع حصول النصاب لعقدها”.