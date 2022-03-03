مكتب إعلام باشاغا: رئيس الوزراء بانتظار بدء جلسة مجلس النواب لأداء القسم

أعرب المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا، عن إدانته الشديدة لإغلاق المجال الجوّي وأيضا البري بهدف منع الوزراء من الوصول لطبرق لتأدية القسم قصد استلام مهاّمهم الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان أصدره، “إن هذه الأعمال تعتبر أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020، كما أدت هذه الإجراءات المخالفة للقانون إلى تعطيل رحلات علاج لعدة مواطنين، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المكفول دستورياً”.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الأطراف ذاتها قامت باستهداف الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم، قائلة “تم احتجاز وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب”.

وجدده المكتب الإعلامي رفضه القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، مؤكدا أنّ هذا لن يزيدهم إلا اصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام”، لافتا إلى أن رئيس الوزراء بانتظار بدء جلسة مجلس النواب لأداء القسم.