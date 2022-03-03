الدبيبة يؤكد تناغم موقف الأمم المتحدة بشأن الانتخابات مع أهداف حكومة الوحدة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «تناغم» موقف الأمم المتحدة الداعم لإجراء الانتخابات في ليبيا مع أهداف الحكومة.

وقال الدبيبة: «إجراء الانتخابات هو احترام لإرادة 2.8 مليون ليبي، وسيُنهي أزمة الشرعية، ويُنتج أجسامًا تشريعية وتنفيذية جديدة تصل بالبلاد إلى الأمن والاستقرار، هذا ما أكده الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، والذي يتناغم مع أهدافنا»، حسب تدوينة على حسابه في موقع «تويتر» الخميس.

غوتيريس «قلق» بخصوص ملابسات جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا

ونقل دوغاريك تعقيبًا للأمين العام أنطونيو غوتيريس حول الوضع في ليبيا، الذي أعرب عن «قلقه» إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا. «لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة».

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وأكد غوتيريس أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار في ليبيا، «الذي تحقق بشق الأنفس» منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وفق البيان.

كما لفت إلى اعتزام وليامز دعوة لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية.