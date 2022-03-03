استنكر توقف الرحلات بمعيتيقة.. العلاقي: هل رأيتم رعونة سياسية من الحكومة كمثل هذه الرعونة؟

العنوان-طرابلس

استنكر، وزير العدل الأسبق، محمد العلاقي، بشدة إغلاق مطار معتيقية أمام الرحلات الجوية الخارجية والمحلية.

وكتب الوزير الأسبق، في تدوينة على فيسبوك، “كنت في طريقي إلى مطار معيتيقة للسفر إلى الأردن لغرض إجراء جراحة مستعجلة على القلب، وفوجئت بمنع الطيران المدني بحجة منع وزراء حكومة باشاغا من السفر إلى طبرق بعد انتظار الإذن لمدة ثلاثة أيام لعبور الأجواء المصرية”.

وتساءل العلاقي، “هل رأيتم رعونة سياسية من الحكومة كمثل هذه الرعونة؟

وأكد مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، في تصريحات، إن منظومة المطار متوقفة عن العمل ولا إمكانية لإقلاع أو استقبال أي رحلات.

ولم يقدم الطبيب أي تفاصيل حول توقف منظومة المطار الدولي.