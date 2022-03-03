دي مايو يجدد دعم بلاده لعملية سياسية تقودها ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو تأكيده على دعم بلاده لعملية سياسية تقودها ليبيا وتُيسرها الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء دي مايو، أمس الأربعاء، مع سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول بول ريتشارد، بمقر الخارجية الإيطالية في العاصمة روما.

ورأى دي مايو أنه من الممكن تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي، في حال كانت قيادة العملية السياسية “ليبية ليبية”، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي في البلاد.

وكان دي مايو قد مع اتفق مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيب بوريل، منتصف فبراير الماضي، على ضرورة الاستمرار في توحيد الهدف الأوروبي؛ من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، لدعم العملية السياسية في البلاد والتي يقودها الليبيون وتُيسرها الأمم المتحدة.

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