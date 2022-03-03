الحكومة الجديدة تندد بغلق المجال الجوي

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أصدرت، الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس بيانا أدانت فيه غلق المجال الجوي بمطار معيتيقة ومنع عدد من وزرائها للسفر إلى طبرق لأداء اليمين القانوني أمام مجلس النواب.

وقالت الحكومة، في بيان، “ندين بشدّة “الأعمال الإجرامية” التي حصلت منذ مساء يوم الأمس. والتي شملت إغلاق المجال الجوّي وأيضا البري لمنع الوزراء من الوصول لطبرق لتأدية القسم قصد استلام مهامهم الجديدة”.

وأضافت، “إن هذه الأعمال تعد أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020. وقد أدت إلى تعطيل رحلات علاج لعدة مواطنين، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المكفول دستوريا”.

وقالت الحكومة، إن “الأطراف ذاتها قامت باستهداف الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم. حيث تم احتجاز وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب”.

وأضافت الحكومة، “نجدد رفضنا القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، ونؤكد على أن هذا لن يزيدنا إلا اصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام.”

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء، فتحي باشاغا، في انتظار بدء جلسة مجلس النواب لأداء القسم.