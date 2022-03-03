الحكومة الجديدة تدين غلق المجال الجوي بطرابلس ومنع عدد من وزرائها من الوصول إلى طبرق

العنوان-طرابلس

دانت، الحكومة الليبية الجديدة بشدّة “الأعمال الإجرامية” التي حصلت منذ مساء يوم الأمس والتي شملت إغلاق المجال الجوّي وأيضا البري لمنع الوزراء من الوصول لطبرق لتأدية القسم قصد استلام مهامهم الجديدة.

واعتبرت الحكومة، أن هذه الأعمال تعد أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020.

وقالت الحكومة في بيان، “إن هذه الإجراءات المخالفة للقانون أدت إلى تعطيل رحلات علاج لعدة مواطنين، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المكفول دستورياً”

وذكرت الحكومة، أن “الأطراف ذاتها قامت باستهداف الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم. حيث تم احتجاز وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب”.

وقالت الحكومة، “نجدد رفضنا القاطع لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، ونؤكد على أنّ هذا لن يزيدنا إلا إصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام.”

ولفتت الحكومة، إلى أن رئيس الوزراء، فتحي باشاغا، في انتظار بدء جلسة مجلس النواب لأداء القسم.