وليامز: سأرسل اليوم خطابًا إلى مجلسي النواب والدولة بشأن وضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات

ليبيا – أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز على الأهمية الأساسية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف في ليبيا.

وليامز وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت: “أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي، وسوف أرسل اليوم خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات التي اقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

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