أجواء ربيعية على معظم مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواءً ربيعيةً نهارًا على معظم مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب, بينما تتكاثر السحب هذه الليلة على بعض مناطق الدواخل والمنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و18 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانًا والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتقل سرعتها من مساء اليوم, تتحول هذه الليلة ويوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و18 درجة مئوية ، ولا تتجاوز 11 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد على جميع المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مثل الحمادة وغدامس والجفرة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا يوم الغد, بينما يكون الارتفاع من هذا اليوم على غات حيث تصل إلى 30 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستَشهد السماء ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و 24 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد فتكون ما بين 30 و34 درجة مئوية يوم السبت.

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