البيوضي: مسألة التوافق مع مجلس الدولة أولوية لضمان اعتراف بالحكومة.. والمجموعات الأمنية ستحسم الموقف

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن أول موقف دولي من المتحدث باسم الأمين العام يشير لضرورة وجود شفافية في اتخاذ القرارات ووفق القواعد السليمة والاتفاقات السابقة.

البيوضي أوضح في تدوينة له على “فيسبوك”، أن ذلك يعني أن الإجراءات تمت غير دقيقة، ومسألة التوافق مع مجلس الدولة أولوية لضمان اعتراف مكتمل.

وأشار إلى أنه محليًا لدى الفريقين مساحة للمناورة ولكل منهما أدواته التي سيلجأ لها، وكل طرف متضرر سيبحث عن مصلحته في تموقع جديد، وستكون خطوة انقسام مجلس النواب وتشكل كتلة في طرابلس محوريًا في المعادلة، والحقيقة المؤلمة المجموعات الأمنية هي من ستحسم الموقف.