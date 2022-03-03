مجلس النواب يطالب حكومة الوحدة بتسليم مهامها للحكومة الجديدة

طالب مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس وتيسط سلطتها على كل البلاد.

وأكد مجلس النواب في بيان له أنه يتابع بقلق بالغ ما حدث من خطف لوزير الخارجية ووزيرة الثقافة وما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماة بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانوني.

وبين مجلس النواب أنه يتابع بقلق قفل الأجواء وقفل الطريق الساحلي وما ترتب عنه من معاناة للمرضى والمسافرين وما يشكله ذلك من تهديد لمنجزان لجنة5+5 ومن اعتداء على حرية التنقل.

وجدد مجلس النواب على أن ما حدث يؤكد ما أعلنه مجلس النواب من تهديدات يتعرض لها النواب لمنعهم من حضور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب.

وأعرب مجلس النواب عن استيائه وإدانته الشديدة لهذه التصرفات اللامسؤولة محملا الحكومة المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث من أعمال إجرامية لا مسؤولة.