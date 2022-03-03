المركزي: 3.3 مليار دينار نفقات المرتبات في يناير

أعلن المصرف المركزي، اليوم الخميس، أن إجمالي الانفاق العام على المرتبات بلغ 3.3 مليار دينار خلال شهر يناير.

وأوضح المركزي، في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية فبراير أن إجمالي نفقات الدعم«بلغ 318 مليون دينار خلال الفترة نفسها، فيما سجلت النفقات التسييرية 55 مليون دينار».

وأضاف البيان أن «إيرادات الضرائب بلغت 492 مليون دينار، والجمارك 25 مليون دينار، في حين سجلت إيرادات أخرى قيمة 98 مليون دينار»، ولم يذكر البيان إيرادات النفط.

لفت المركزي إلى أن «إيرادات الضرائب تخص السنوات السابقة»، منوها إلى «تدني إيرادات الجمارك مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من العام 2021، التي بلغت حوالي 12.8 مليار دينار».