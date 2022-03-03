“مكافحة الأمراض” يسجل 806 إصابات و8 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 806 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 3,370 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 654؛ سُجّل شفاء 2,334 حالة ،إلى جانب تسجيل ثماني وفيات على مستوى البلاد، ست منها بالمنطقة الغربية، وحالتين بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 24 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 496,778، منها 19,292 حالة نشطة من بينها 126 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 471,202 حالة، ووفاة 6,284 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,164,967 شخصًا، و1,096,310 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 76,314 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,337,591 جرعة.

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