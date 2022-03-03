ويليامز: سأخاطب مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري لعقد انتخابات في أقرب وقت

أعادت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، نشر البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فيما يتعلق بالوضع في البلاد، والذي أكد خلاله متابعته لتطورات الأحداث في ليبيا وقلقه من التقارير التي تفيد بحدوث تهديدات ومضايقات تعرض لها النواب قبل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، ما انعكس على الإجراءات التي جرت فيها الجلسة.

وجددت ويليامز خلال تغريدة لها تأكيدها على الأهمية الأساسية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف، معلنة أنها سترسل اليوم خطابا إلى مجلس النواب والدولة بخصوص المشاورات التي اقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مذكرة أنها هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي

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