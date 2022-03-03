الفارسي: العقبات التي تواجه حكومة باشاغا كبيرة وتحتاج إلى عمل كثير

أكد أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي أن العقبات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا تعد كبيرة وتحتاج إلى عمل كثير.

الفارسي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية، أوضح أن الأوضاع والملفات التي ستواجهها الحكومة معقدة، سواء الملف الأمني وتفكيك المليشيات ودمجها وتوحيد المؤسسة العسكرية أو الصحة والوضع الاقتصادي والسياسي.

وأضاف أن أهم العقبات هي مرحلة التسليم وسط رفض من الحكومة المنتهية، التي تمتلك الأموال ولها بعض المليشيات المؤيدة في طرابلس.