بعيو: أسلوب «الدبيبة» للعقاب الجماعي لا يمكن السكوت عنه

أكد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة، أن أسلوب العقاب الجماعي الذي انتهجه رئيس الحكومة المنتهية، لا يمكن السكوت عنه أو تركه يمر دون حساب وعقاب، فالبارحة أقفل الأجواء ومنع المواصلات، واختطف الوزراء في البوابات، وإذا مرر فعلته الهوجاء سيفجر الحرب الأهلية من جديد.

وقال بعيو، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الكلمة الآن للمظلومين وللنائب العام. أيها الليبيون الآلاف الذين قضيتم ليلتكم الشتوية الباردة، في مطارات القاهرة وإسطنبول وتونس، وفي معيتيقة وبنينا ومصراتة، وعلى الحدود، ومنكم مرضى وأطفال وعجائز، ومعكم عشرات الآلاف من عائلاتكم ينتظرون ويتعذبون دون ذنبٍ ولا جريرة”.

وأضاف “يا من كنتم ضحايا التصرف الهمجي الأرعن، الذي أمر بإغلاق الأجواء وإيقاف منظومات الجوازات، في عقاب جماعي للشعب الليبي، صادر عن سلطة غير شرعية، فقدت صوابها في لحظة خوف ورعب من انتهاء وجودها، ومواجهتها لمصيرها المحتوم بالانقضاء، والمثول أمام القضاء”.

وتابع “أيها المدنيون الضحايا الأبرياء، يا من مرت عليكم ليلةٌ ليلاء، وتعذبتم دون ذنب ولا جريرة بين الأرض والسماء، عليكم المبادرة برفع الدعاوى الشخصية أمام النيابة العامة ضد المدعو محمد الشهوبي وزير مواصلات الحكومة المنتهية، وضد رئيسه وقريبه وشريكه، المدعو عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنصرفة منتحل الصفة”.

واستطرد “أنتم مواطنون أسوياء لستم همجيين ولا بلطجيين، لهذا ليس أمامكم وأنتم المظلومين ظلماً بيّناً، بعد الله وانتقام السماء، سوى اللجوء إلى عدالة القضاء، الذين لن يخذلكم لأنكم أصحاب حق، ولأن من ظلمكم وتجبر عليكم ليس أكبر من القانون، وليس أكرم ولا أشرف من الشعب الليبي، وأنتم بعضه الذي سيتداعى له الكُل، ليأخذ لكم حقكم من المجرمين”.

واستكمل “إن أسلوب العقاب الجماعي الذي انتهجه رئيس الحكومة المنتهية، لا يمكن السكوت عنه أو تركه يمر دون حساب وعقاب، فالبارحة أقفل الأجواء ومنع المواصلات، واختطف الوزراء في البوابات، وإذا مرر فعلته الهوجاء سيفجر الحرب الأهلية من جديد، وسيحرق ليبيا إن استطاع، مثلما فعل نيرون بروما، فلا تسكتوا ولا تخضعوا، ولا تتركوا الأختام بأيدي الهوام، الذين هم ليسوا جاهلين لنرد على خطابهم بالسلام، بل مجانين يجب الحجر عليهم قبل فوات الأوان. وللوطن الحبيب وأهله الكرام ألف ألف سلام”.