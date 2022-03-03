صالح: أعضاء مجلس النواب تعرضوا للتهديد والرشوة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن أعضاء المجلس تعرضوا للتهديد وقدمت لهم عروض رشاوى لمنع منح الثقة للحكومة الجديدة إلا أن النواب لم يترددوا في منح الثقة للحكومة مطالبا النائب العام باتخاذ ما يلزم في هذا الصدد.

ودعا صالح في كلمته بعد أداء حكومة فتحي باشاغا اليمين القانوني أمام مجلس النواب إلى أن تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها والعمل من أجل المصالحة الوطنية والوصول للانتخابات مشددا على أن الفصل بين السلطات صيانة للمجتمع ومنعا للاستبداد.

وتعهد صالح بأن يعمل مجلس النواب بإصدار القرارات والتشريعات التي تساعد الحكومة في أداء واجبها.