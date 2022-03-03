باشاغا: قفل المجال الجوي أول خرق لوقف إطلاق النار

اعتبر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن إغلاق المجال الجوي بهدف منع الوزراء من الوصول لطبرق؛ يمثّل أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار والذي تم توقيعه في شهر أكتوبر من العام 2020 .

كما عد باشاغا إغلاق المجال الجوي، الذي عطل رحلات العلاج لبعض المواطنين؛ انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الأطراف التي أغلقت المجال الجوي عمدت إلى خطف وترهيب عدد من الوزراء، مشيرًا إلى وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في تشكيلته الحكومية تعرضا للاحتجاز.

وكان باشاغا قد تقدم، في وقت سابق، ببلاغ للنائب العام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء قيام حكومة الوحدة بإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية