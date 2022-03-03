امغيب: على الحكومة الجديدة التركيز على الانتخابات والمصالحة

أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عن أمله في تسليم رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة السلطة بعد أداء رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا اليمين الدستورية اليوم الخميس بمقر مجلس النواب في طبرق.

وقال امغيب في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الدبيبة بدأ عمل حكومته بالرشى والكذب والتزوير والآن يختم نهاية عملها بأساليب القمع والترهيب والبلطجه بمختلف مسمياتها، ليثبت للجميع أنه شخص مجنون بحب السلطة متمسك بالبقاء على الكرسي، وأنه على استعداد في سبيل ذلك أن يدخل البلاد في نفق آخر أكثر ظلمه وأكثر انسدادا”.

وأضاف: “اليوم يؤدي فتحي باشاغا ووزراء حكومته اليمين الدستورية وبهذا نكون قد وصلنا إلى نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة، أتمنى أن تكون أفضل من المراحل السابقة وأن تركز عملها على الإعداد للانتخابات العامة في أقرب الآجال، وأن تؤسس فعلياً للمصالحة الوطنية ورفع المعاناة عن المواطن من خلال توحيد المؤسسات الأمنية والخدمية”.